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Görevinden alınan Tarım ve Orman Bakanı'ndan ilk açıklama

Genel 04.03.2022, 09:27
Görevinden alınan Tarım ve Orman Bakanı'ndan ilk açıklama
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Görevinden istifa eden Bekir Pakdemirli, twitter hesabından Bakanlığa yeni atanan Kirişçiye başarılar diledi.