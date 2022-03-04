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3. Sayfa
Röportaj
Görevden affını isteyen Tarım ve Orman Bakanı'ndan ilk açıklama
Genel
04.03.2022, 09:27
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Görevinden istifa eden Bekir Pakdemirli, twitter hesabından Bakanlığa yeni atanan Kirişçiye başarılar diledi.
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#doğalgaz
#Volkan Demirel
#Olumsuz hava
#Metrobüs
#Radyo Viva
#OKA
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