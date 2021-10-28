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Golcü harekatı! Vedat Muriqi ve Hulk...

Spor 28.10.2021, 09:19
Golcü harekatı! Vedat Muriqi ve Hulk...
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Devre arasında yeni bir golcü alması gündeme gelen Fenerbahçe için Vedat Muriqi iddiaları güçleniyor. Lazio'ya yakın siteler, Kosovalı forvetin ayrılma ihtimalinin her geçen hafta yükseldiğini ifade ediyor.