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Röportaj
Golcü harekatı! Vedat Muriqi ve Hulk...
Spor
28.10.2021, 09:19
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Devre arasında yeni bir golcü alması gündeme gelen Fenerbahçe için Vedat Muriqi iddiaları güçleniyor. Lazio'ya yakın siteler, Kosovalı forvetin ayrılma ihtimalinin her geçen hafta yükseldiğini ifade ediyor.
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#vefat
#koronavirüs
#Adana Demirspor
#Vedat Muriqi
#türkiye
#spor
#Rıdvan Dilmen
#Boşanma
#Trabzonspor
#meyve
#Dolar
#iran
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Kovid-19
#eş
#Zülfü Livaneli
#spor haberleri
#uyarı
#Yunanistan
#gazeteci