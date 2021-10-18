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Gol sonrası merak konusu olmuştu! Mostafa Mohamed'in kolundaki bandanada ne yazıyor?

Spor 18.10.2021, 10:16
Gol sonrası merak konusu olmuştu! Mostafa Mohamed'in kolundaki bandanada ne yazıyor?
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Süper Lig'e verilen milli aranın son bulmasının ardından heyecan 9. hafta mücadeleri ile sürüyor.