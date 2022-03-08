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Göç ve savaş gölgesinde kadınlar günü

Genel 08.03.2022, 13:45
Göç ve savaş gölgesinde kadınlar günü
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Ukrayna sokakları, Rusya'nın saldırıları üzerine ülkeyi terk edip Avrupa’ya göç etmek için yola çıkan kadınlarla doldu.