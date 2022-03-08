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3. Sayfa
Röportaj
Göç ve savaş gölgesinde kadınlar günü
Genel
08.03.2022, 13:45
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Ukrayna sokakları, Rusya'nın saldırıları üzerine ülkeyi terk edip Avrupa’ya göç etmek için yola çıkan kadınlarla doldu.
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#Muriel
#Stephen Twitty
#Kuzey Marmara Otoyolu
#Uluslararası Emmy Ödülleri
#Teknik Direktör
#İbadi
#saadet partisi
#BUDO
#derya yanık
#Ethem Sancak
#Tuğçe Saatman
#fabrika sabhipleri
#operasyon
#Avlu 28 bölüm izle
#rusya
#Rıdvan Dilmen
#Ukrayna
#ulaşım
#filyos
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