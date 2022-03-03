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Girişimler başladı! Adana Demirspor'dan Kartal'a

Spor 03.03.2022, 10:17
Girişimler başladı! Adana Demirspor'dan Kartal'a
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Beşiktaş, Adana Demirspor’un genç savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç’un peşine düştü.