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Geri dönüş yok: Onandı

Spor 23.10.2021, 18:35
Geri dönüş yok: Onandı
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Fenerbahçe'nin Altay Bayındır'ın 1, Osayi-Samuel'in 3 maç aldığı cezalara itirazı yerinde bulunmadı.