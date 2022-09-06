Zonguldak'ta yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde köpeklerin saldırısına uğradığı değerlendirilen yaşlı kadın, evinin bahçesinde ölü bulundu.
Genel 06.09.2022, 07:29
Almanya'dan tatil için Burhanoğlu köyüne gelen 79 yaşındaki Hamide Demir'den haber alamayan kızı, köydeki yakınlarına haber verdi.
Yaşlı kadını yeğeni, bahçede hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine söz konusu yere gelen sağlık ve jandarma ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Bahçeye otları biçmek için gittiği öğrenilen Demir'in cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan köpeklerin saldırısına uğradığı değerlendirilen yaşlı kadının ölüm nedeninin otopsi sonrası kesinlik kazanacağı bildirildi.
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