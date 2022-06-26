Zonguldak'ta heyelan araçları dereye devirdi
Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle dere taştı, iş yerleri su altında kaldı. Şiddetli yağış heyelanı da beraberinde getirdi. Araçlar, toprak kaymasıyla dereye devrildi.
Genel 26.06.2022, 16:38
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı.
Çaydamar Mahallesi'nde dere kenarındaki bir otoparkın istinat duvarı heyelan nedeniyle yıkıldı.
Araçlar dereye sürüklendi
Toprak kaymasıyla birlikte otoparktaki bazı araçlar dereye devrilerek, su içinde kaldı.
Bölgede alınan önlemlerin ardından devrilme riski bulunan bazı araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.
Bazı işletmeler tedbiren boşaltıldı
Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, bazı işletmeler de önlem amaçlı tahliye edildi.
Ekipler, araçların dereden çıkartılması için çalışma başlattı.
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