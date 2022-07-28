Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenci için arama başlatıldı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde denizde kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı.
Kilimli ilçesinde, Göbü köyündeki plajda arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Hasan Can Güney bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.
Güney'i kurtarmak için denize giren Berkan Süleyman Günaydın'ın da boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla denizden çıkarılan Günaydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Denizde kaybolan Güney'i arama çalışmaları kıyı şeridi boyunca ve denizde sürerken, dalgıçlar da çalışmalara destek veriyor.
Güney'in sahilde bekleyen arkadaşları da çalışmaları üzüntüyle takip ediyor.
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