Zonguldak merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak, Aksaray, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince 26 Temmuz'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanmış, firari diğer kişi de daha sonra gözaltına alınmıştı.