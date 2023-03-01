Ziraat Mobil neden açılmıyor? Neden giriş yapılmıyor? Sorun ne zaman giderilecek soruları bankanın kullanıcıları tarafından bu akşam merakla soruluyor.

Ziraat Bankası'nın mobil internet hizmetlerinin sunulduğu "mobil uygulama"ya giriş yapmak isteyenler bugün çileden çıktı.

Mobil uygulama üzerinden bir türlü giriş yapamayan banka müşterileri şikayet platformlarına koştu.

ZİRAAT MOBİL NEDEN AÇILMIYOR?

Ziraat Mobil neden açılmıyor soruları merakla sorulurken bankadan herhangi bir açıklama gelip gelmediği konusu merak edildi.

Bankanın destek hizmetleri veya genel müşteri ilişkileri hesaplarını kontrol ettiğimizde konuya dair hiçbir açıklama yapılmadığını gördük.

Mobil internet hizmetleri genel olarak Google ve İOS marketleri üzerinden hizmet veriyor.

Yaşanan sorunlar da genel olarak uygulamalar ile bu marketlerde yaşanan sorunlar nedeniyledir.

Uygulamalar genel olarak teknik aksaklıklar nedeniyle erişime kapatılır.

Bazı müşteriler uygulamaların saldırıya uğramış olma ihtimalini düşünerek şikayette bulunuyor; ancak mobil uygulamaların normal internet sitelerine göre daha zor hacklendiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle mobil uygulamanın saldırıya uğrama ihtimali görünmüyor.