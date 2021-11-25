Zimmetlerine para geçiren PTT çalışanlarına tutuklama
İskenderun'da elektrik tüketim destek paralarını zimmetine geçiren 2 PTT çalışanı resmi belgede sahtecilikten dolayı tutuklandı.
Genel 25.11.2021, 17:57 25.11.2021, 18:04
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, zimmet ve resmi belgede sahtecilik şüphelilerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.
Polis, kentte sosyal yardım ödemesi alan vatandaşların elektrik tüketim desteklerini zimmetlerine geçirdikleri iddia edilen PTT çalışanı D.B. ve S.K'yi operasyon düzenleyerek yakaladı.
Şüphelilerin yapılan üst aramasında çanta içerisinde çok sayıda dekont ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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