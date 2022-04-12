Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti

5 çocuk babası olan Zekeriya Beyaz'ın cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Bir dönem televizyonların vazgeçilmez ismi olan ilahiyatçı profesör Zekeriya Beyaz, Esprili hali ve mizah anlayışı ile de dikkatleri üzerine çekmişti.

ZEKARİYA BEYAZ KİMDİR?

Din adamı ve akademisyen olan Zekeriya Beyaz, 1 Mart 1938 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. İlkokulu Gaziantep'te okumuş, ortaokul ve lise eğitimini de Kahramanmaraş İmam-Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. Yükseköğrenimine 30'lu yaşlarda başlamış ve 1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuştur.

Pek çok kitap yayınlayan ve çalışması olan Zekeriya Beyaz, evli ve 5 çocuk babasıdır.

KİTAPLARI

. İslam'a Göre Milliyetçilik

. Türklük Kanımız, İslam Canımız

. İslam ve Siyasi Düzen

. İslam Müjdesi

. İslam Kolay Din

. İslam Mutlu Kılmak

. İslam Ve Giyim Kuşam

. Batıl İnançlar ve Hurafeler

. Alevi Dosyası

. Kendi Belgeleriyle Said Nursi ve Nurculuk

. Türkiye'de Örtülü Savaş (Dar-ı Harp)

. Allah'ın Varlığına Belgeler

. Türkiye'yi Satıyorlar

. Hikmetli Çağdaş Müslümanlık

. İslam, Şeriat ve Milli Laiklik