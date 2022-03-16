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Zekatı verilecek mallar zekatı verilmeyecek mallar hangileri?

Zekat meselesi derinliği olan, toplumsal özelliği bulunan hassas bir konudur. Kuran'da pek çok ayette zekatı veriniz emri yer almaktadır. Zekatın tüm inceliklerini bilmek ve mükellefiyet bulunuyorsa zekatı vermek bir Müslümanın borcudur. İşte zekat nedir, zekata tabi olan mallar ile zekata tabi olmayan mallar, şartları ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

Genel 16.03.2022, 11:33
Zekatı verilecek mallar zekatı verilmeyecek mallar hangileri?

Zekat vermek İslam’ın beş şartlarından biridir. Müslüman olan, buluğ çağına gelen nisap miktarına sahip olanların zekat vermesi farzdır. Ramazan ayının girmesiyle birlikte zekat verecekler zekat hesaplamasına başladı. Ramazan ayında yapılan bir ibadete bire on, bire yüz ve bire bin sevap verildiğinden zekat verecekler Ramazan ayını tercih etmekte. Peki hangi mallara zekat verilmez?

İslam’ın beş şartlarından biri olan Zekat vermek, İslam'a göre Müslüman olan kişiler sahip oldukları paralarının ve mallarının kırkta biri kadarını fakirlere vermelidir. Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder.

Zekatı verilmeyecek mallar hangileri?

1.Temel ihtiyaç malları: Kişinin oturduğu ev, gerekli ev eşyası, elbise, binek, meslek aletleri gibi temel ihtiyaçları zekata tabi değildir.

2.Haram mal: Faiz, kumar, rüşvet ve gasp gibi yollardan elde edilen mallar zekata tabi değildir.

3.Süs eşyası: Altın ve gümüş dışında elmas, zümrüt ve inci gibi evde bulundurulan süs eşyası zekata tabi değildir.

4.Asli ihtiyaçtan fazla olan ev eşyası: Örneğin, ihtiyaçtan fazla olan halı, elbise, yatak, dikiş makinası, buzdolabı, çamaşır makinası gibi eşyalar zekata tabi değildir.

5.Gelir getiren mallar: Dükkan, otel, depo ve daire gibi kiraya verilen şeyler, taşımacılıkta kullanılan dolmuş, otobüs, tır gibi vasıtaların kendi değerleri ve atölye, fabrikada gibi yerlerde bulunan demirbaş eşyalar zekata tabi değildir. Ancak tüm bunlardan gelen gelir zekata tabidir. 

6.Elden çıkıp istifade edilemeyen mallar: Çalınan, zorla alınan ve geri alınması umulmayan, deniz vb. bir yere düşüp çıkarılması mümkün olmayan mallar zekata tabi değildir.

7.Bir şeyin karşılığı olmayan mallar: Verileceği söylenen ancak hala ele geçmeyen mehir, miras ve vasiyet gibi alacaklar zekata tabi değildir.

Zekatı verilecek mallar hangileri?

Zekata tabi olan mallar nelerdir? Zekata tabi olan mallar şunlardır;

1. Altın, gümüş ve banknot

2. Ticaret malları

3. Hayvanlar

4. Maden ve defineler

5. Arazi ürünleri

#zekat #Ramazan ayı #oruç
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