Zekatı nasıl hesaplarım ne kadar mala sahip olunursa zekat verilir?

Ramazan ayıyla birlikte fitre ve zekatın ne zaman, kimlere verileceği konusu akıllara takılmaya başladı. Zekat ve fitre nedir nasıl hesaplanır ve zekat, fitre kimlere verilir? Ticaret malının zekatı nasıl hesaplanır? Cevap: Kâr amacıyla alınıp satılan mallara “ticaret malları” denir.

80.18 gr. altın değerinde ticaret malına sahip olan kişinin, nisab miktarı mala sahip olma sının üzerinden bir yıl geçmesi hâlinde, kırkta bir (% 2,5) oranında zekâtını vermesi gerekir. Zekât, diğer şartlar yanında, hakikaten veya hükmen elde mevcut bulunup üzerinden bir yıl geçen maldan verilir. İleride sağlanması muhtemel artışlar zekâtın hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Ticaret malları için de aynı ilke geçerlidir. Bu itibarla, ticaret malının zekâtı verilirken, satıldığı takdirde elde edilecek kâr dikkate alınmadan sanki malın aynından (bizzat kendisinden) zekât veriyormuş gibi zekâtın verileceği tarihteki maliyet değeri esas alınır.

KADINLARIN, ZİYNET EŞYASINDAN ZEKAT VERMELERİ GEREKİR Mİ?

Altın ve gümüşten yapılmış ziynet eşyaları, zekat için gerekli diğer şartları da taşıdığı takdirde Hanefilere göre zekata tabidir. Bu itibarla altından yapılmış ziynet eşyaları, 80.18 gr. veya daha fazla olup üzerinden de bir yıl geçmiş ise kırkta biri oranında zekatları verilir. Altın ve gümüş dışındaki maden ve taşlardan mamul ziynet eşyası ise zekata tabi değildir (İbn Nüceym, el-Bahr, II, 243). Şafii, Maliki ve Hanbeli bilginlerine göre ise, kadının normal olarak takıp kullandığı ziynet (takı) eşyası, asli ihtiyacı sayıldığından bunlardan zekat gerekmez (Nevevi, el-Mecmu’, VI, 46; İbn Kudame, el-Muğni, IV, 220).

FARKLI AYARDA ALTINI BULUNAN KİMSE ZEKATINI NASIL HESAPLAR?

Zekat nisabının oluşması açısından altındaki ayar farkı önemli değildir. Çünkü hangi ayarda olursa olsun, sonuç itibariyle altın hükmündedir. Buna göre farklı ayarda da olsa sahip olunan bütün altın çeşitlerinin toplam ağırlıkları 80.18 grama ulaştığında, diğer şartları da taşıması halinde zekata tabidir. Ancak bu durumda farklı ayarlardaki altınların zekatı, ayrı ayrı değerleri üzerinden hesaplanarak kırkta bir (% 2,5) oranında verilir (Kasani, Bedai’, II, 20).