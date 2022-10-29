Zehir tacirlerine Tekirdağ'da operasyon
Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı gözaltına alındı.
Genel 29.10.2022, 14:40
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçelerde bazı adresler ve araçlarda yapılan aramalarda, 770 gram skunk, 105 gram esrar, 97 gram eroin, 8 gram bonzai, kurusıkı tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ç, E.V, E.Ö, T.U, E.A, Ö.T, B.İ. ve M.H'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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