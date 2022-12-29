Zehir tacirlerine şafak operasyonu
Mersin'de 300 personelin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.
Genel 29.12.2022, 07:45
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yılbaşı öncesinde uyuşturucu tacirlerine operasyon başlattı.
Uzun süren takip neticesinde 30 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı.
Şafak vakti 45 ekip ve 300 personelin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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