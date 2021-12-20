Zehir tacirlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı
Samsun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 16 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Genel 20.12.2021, 09:04
Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda belirlenen 16 adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, adreslerde dedektör köpeklerle yaptıkları aramada 2 kilo 83 gram kubar esrar, 92 sentetik uyuşturucu ecza hap, 24 gram metamfetamin ve 58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Kaynak: AA
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