Zehir tacirlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı
Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.
Genel 02.12.2022, 07:44
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 25 Kasım-1 Aralık'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 130,86 gram sentetik uyuşturucu, 19,89 gram esrar, 5,96 gram eroin ve 360 hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 33 şüpheliden 7'si hakkında "uyuşturucu ticareti", 26’sı hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.
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