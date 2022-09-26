Zehir tacirlerine operasyon: 53 tutuklama
Başkentte son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda 380 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 26.09.2022, 11:23
Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 380 zanlıdan 53'ünün tutuklandığını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 380 zanlıdan 53'ü tutuklandı.
Aramalarda 17 kilogram eroin, 15 kilogram esrar, 3,2 kilogram metamfetamin, 575 gram kokain, 320 gram bonzai, 45 gram skunk, 960 ecstacy ve 58 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Kaynak: AA
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