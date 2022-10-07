Zehir tacirlerine operasyon: 4 tutuklama
Konya'da "dur" ihtarına uymayarak polis ekiplerinden kaçan sürücülerin kullandığı iki otomobilde 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçlarda bulunan 4 kişi tutuklandı.
Genel 07.10.2022, 09:59
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente girişteki uygulama noktalarından birinde şüphe üzerine 2 otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak araçlarıyla kaçan sürücüler, kısa süren kovalamaca sonrası yakalandı.
Hassas burunlu narkotik köpeği Alex'in de katıldığı aramalarda araçların çeşitli bölmelerine gizlenmiş 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Araçlardaki İbrahim D, İsmail D, Mahmut Ç. ve Hanım G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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