Zehir tacirlerine operasyon: 31 gözaltı
Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 23.12.2022, 07:33
Uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 16-22 Aralık tarihlerinde, gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 31 şüpheliden 10'u hakkında "uyuşturucu ticareti", 21’si hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.
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