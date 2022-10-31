Zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı
Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Genel 31.10.2022, 07:49 31.10.2022, 08:04
Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hamitabat Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçtaki M.A., A.Y. ve F.T.'nin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdü.
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