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Zehir tacirlerine Konya'da operasyon

Konya'da, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Genel 19.08.2022, 10:11
Zehir tacirlerine Konya'da operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir ilçesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.Üç aylık takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda, Mustafa Y, Ferhat Y. ve Ufuk S. gözaltına alındı.Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
#uyuşturucu #operasyon
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