Zehir tacirlerine Kayseri'de operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Bir araçta yapılan aramada sigara paketi ile poşetin içinde ve yere atılmış çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.