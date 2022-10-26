Zehir tacirlerine İzmir'de operasyon

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı. 24 kilo 500 gram skunk, 6 kilogram sentetik uyuşturucu ve 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca, Konak ve Bornova ilçelerinde belirlenen 4 adrese baskın düzenledi. Operasyonda 24 kilo 500 gram skunk, 6 kilogram sentetik uyuşturucu ve 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.