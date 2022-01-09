Zehir tacirlerine İHA destekli operasyon
Yüksekova'da uyuşturucu satıcılarına yönelik insansız hava aracı (İHA) destekli operasyon yapıldı. Operasyonda o 30 kilogram eroin, 240 litre asit anhidrit ve 100 kilogram sodyum bikarbonat ele geçirildi.
Genel 09.01.2022, 13:03
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ilçe kırsalında dün düzenlenen İHA destekli operasyonda 30 kilogram eroin, 240 litre asit anhidrit ve 100 kilogram sodyum bikarbonat ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
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