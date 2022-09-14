Zehir tacirlerine hava destekli operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen 6 aylık planlı çalışmanın ardından, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmaları için harekete geçildi.

Önceden belirlenen adreslere 19 ekip ve 70 personelin katılımıyla düzenlenen operasyona 1 helikopter de havadan destek verdi.

Adreslerde özel eğitimli narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramalarda yeşil reçeteye tabi 2 bin 320 hap, 484 gram esrar, 193 gram metamfetamin, bir miktar eroin, 2 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğer 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.