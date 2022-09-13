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Zehir tacirlerine Hatay'da operasyon

Hatay'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

Genel 13.09.2022, 16:08
Zehir tacirlerine Hatay'da operasyon

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 55 şüpheli yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde 84 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde, 12 ruhsatsız tabanca, 116 gram sentetik uyuşturucu, 76 uyuşturucu hap, 15 kök Hint keneviri, 12 sentetik ecza hapı, 4 hassas terazi ile bir miktar eroin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 55 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
#Hatay #uyuşturucu
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