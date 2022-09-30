Zehir tacirlerine Gaziantep'te operasyon
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde zehir tacirlerine operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.
Genel 30.09.2022, 09:50
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belpınar Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla gerçekleştirilen hırsızlığa yönelik 6 zanlıyı gözaltına aldı.
Ekipler, şüphelilerin üst aramasında, 5 gram metamfetamin, 6 cep telefonu ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 motosiklet ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılardan S.Y. (25), M.S. (33) ve M.Y. (41) uyuşturucu imal ve ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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