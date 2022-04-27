Zehir tacirlerine eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Genel 27.04.2022, 09:08
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Adreslerde detaylı arama yapılırken, operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.
Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
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