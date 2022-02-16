Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon
İstanbul'da polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.
Genel 16.02.2022, 08:58
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirildi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter destekli operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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