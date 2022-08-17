Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin saha ve analiz çalışmaları sonrası uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

İzmir, İstanbul ve Muğla'da özel harekat ve helikopter ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı baskınlarda arama yapılan 21 adresteki 29 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda satışa hazır çok miktarda esrar, kokain, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 115 tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.