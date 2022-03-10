Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon
Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Genel 10.03.2022, 10:05
Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince mahalleye giriş çıkışların kapatıldığı ve İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin de dronla destek verdiği operasyonda, bazı evlerin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.
Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı ev aramalarında, 196 gram sentetik uyuşturucu, 1000 paket gümrük kaçağı sigara, 4 pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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