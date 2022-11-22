Zehir tacirlerine Edirne'de operasyon
Edirne'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 22.11.2022, 09:11
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda şüpheliler H.G, A.E, A.Y, C.B, S.G, T.K. ile Y.E.B. gözaltına alındı.
Üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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