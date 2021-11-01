Zehir tacirlerine darbe
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ev ve üstlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli tutuklandı.
Genel 01.11.2021, 07:06 01.11.2021, 07:11
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, durumundan şüphelendikleri T.Z. (30), B.E. (38), Y.U. (30) ve A.Ç'nin (30) ev ve üstlerinde arama yaptı.
Aramalarda 200 gram metamfetamin, 8 parça halinde 10 gram bonzai, 2 parça halinde 3 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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