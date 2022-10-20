Zehir tacirlerine Antalya'da operasyon
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat'ta 9 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Genel 20.10.2022, 10:24
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbarat çalışmalarının ardından Manavgat'ta 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Antalya'da 9 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Aramalarda farklı miktarlarda esrar, sentetik uyuşturucu, kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve 61 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
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