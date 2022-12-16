Zehir tacirlerine Antalya'da operasyon

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramada, 400 gram kokain, 2 hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, 20 mermi, 2 delil niteliği taşıyan not defteri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 avro, 565 dolar, 32 bin 635 lira ile 6 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.