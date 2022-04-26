Zehir tacirlerine Adana'da operasyon
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik araştırma başlattı.
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2'si kadın 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik araştırma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 şüphelinin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.
Adreslere düzenlenen operasyonlarla 2'si kadın 7 zanlı yakalandı, aramalarda 98,79 gram sentetik uyuşturucu, 225 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasındaki Mehmet (33) ve Çiçek A'nın (24) evli oldukları öğrenildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Zanlılardan, 39 pakette 7,38 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandığı bildirilen Ahmet A. (35), gazetecilerin soruları üzerine ablasını suçlayarak, "Böyle aile olmaz olsun. Bir ablam var, beni yedi memlekete reklam etti. Canı sıkıldıkça uyuşturucu koyup ihbar ederek beni hapsettiriyor. Cezaevinden çıkalı daha bir ay oldu. Güya benim iyiliğimi istiyor. Kötülük yapıyor, haberi yok." dedi.
Ahmet A. ile adliyeye sevk edilen diğer 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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