Zehir tacirlerine 3 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul, Bursa ve İzmir'de "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına narkotik ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Genel 04.01.2022, 08:58
İstanbul merkezli üç ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Bursa ve İzmir'de "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda silah ile uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 28 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet'e götürülecek.
Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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