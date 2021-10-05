Zap bölgesine hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK'lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyonu ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

PKK’lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz.



Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/h4n5Xghu9c — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 5, 2021