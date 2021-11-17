Yüzlerce çocuk Sefo'nun 'Bilmem mi' şarkısında dans etti!
İstanbul Küçükçekme'de bir okulun Teneffüs saatinde okul yönetimi Sefo adlı şarkıcının 'Bilmem mi' şarkısını çaldı. Yüzlerce çocuk dans ederek şarkıyı söyledi.
Genel 17.11.2021, 16:56 17.11.2021, 17:01
Öğrencilerin teneffüs boyunca hep bir ağızdan Bilmem mi şarkısını söyleyip dans ettiği anlar sosyal medyaya damga vurdu.
İstanbul Küçükçekmece’de bulunan bir okulda teneffüs saatinde yüzlerce öğrenci Sefo’nun ‘Bilmem mi’ şarkısını eşliğinde dans etti.
O anları Twitter'dan paylaşan Sefo, 'Küçükçekmece’deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz?' dedi. Bunun üzerine Küçükçekmece Belediyesi’ne ait Twitter hesabından Sefo’ya cevap geldi. Küçükçekmece Belediyesi Sefo'yu konsere daveti etti.
10 numara ortam pic.twitter.com/KJ8KCK1kX8— s e f o (@sefo362) November 15, 2021
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