Yüzlerce çocuk Sefo'nun 'Bilmem mi' şarkısında dans etti!

Öğrencilerin teneffüs boyunca hep bir ağızdan Bilmem mi şarkısını söyleyip dans ettiği anlar sosyal medyaya damga vurdu.

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan bir okulda teneffüs saatinde yüzlerce öğrenci Sefo’nun ‘Bilmem mi’ şarkısını eşliğinde dans etti.

O anları Twitter'dan paylaşan Sefo, 'Küçükçekmece’deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz?' dedi. Bunun üzerine Küçükçekmece Belediyesi’ne ait Twitter hesabından Sefo’ya cevap geldi. Küçükçekmece Belediyesi Sefo'yu konsere daveti etti.