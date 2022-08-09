Yüzerek yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandılar
Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen FETÖ üyesi 2 eski asker yakalandı.
Genel 09.08.2022, 17:28
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarından yüzerek yurt dışına kaçmaya çalışan 2 şüpheli olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Yakalanıp bota alınan şüphelilerin, FETÖ üyesi eski asker oldukları tespit edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski üsteğmen ile başçavuş L.Ç. ve H.C., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
32
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|1
|3
|2. Alanyaspor
|1
|3
|3. Trabzonspor
|1
|3
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Beşiktaş
|1
|3
|6. Galatasaray
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|1
|8. Ümraniye
|1
|1
|9. Gaziantep FK
|1
|1
|10. Sivasspor
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Giresunspor
|1
|0
|15. Antalyaspor
|1
|0
|16. Kayserispor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|1
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. M.City
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leeds United
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Brentford
|1
|1
|10. Fulham
|1
|1
|11. Leicester City
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. M. United
|1
|0
|14. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Aston Villa
|1
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0