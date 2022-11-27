Yurt dışından öğrenci kabulünde "TR-YÖS" ile standartlaşma sağlanacak

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 6 dilde yapılacak sınav, farklı ülkelerden adaylara Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına başvuruda yeni kolaylık getirecek.

TR-YÖS sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması, YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek. Sınava, YÖK Başkanlığınca belirlenen başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilecek.

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2023 TR-YÖS, ilk defa 29 Ocak 2023'te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek.

Söz konusu sınav, yurt içinde 17 ilde, yurt dışında 23 ülkede, toplamda 41 sınav merkezinde uygulanacak.

Sınava başvurular, 5 Aralık 2022'ye kadar yapılacak. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM başvuru merkezlerinden yapabilecek.

Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testinden 40, Temel Matematik Testinden 40 olmak üzere toplam 80 soru sorulacak. Sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak gerçekleştirilecek.

TR-YÖS'ün geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 2 yıl olacak.