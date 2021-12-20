Yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler yakalandı

İskele Mahallesi'nde dün bahçe duvarına çarpan kamyonda yakalanan düzensiz göçmenlerin ifadelerinden yola çıkan polis, göçmen kaçakçılığında kullanılan bir kamyonu daha belirledi.

Söz konusu kamyon, Yayla Mahallesi girişinde polis ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla durduruldu. Kamyon kasasındaki 82 düzensiz göçmen yakalandı.

Kamyon sürücüsü ile yardımcısı gözaltına alındı.

Polis, yasa dışı göçü organize ettiği öne sürülen 2 kişinin de kimliğini belirledi. Şüpheliler, Mordoğan Mahallesi'ndeki jandarma kontrol noktasında durdurulan otomobilde yakalandı.

Şüphelilerin Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemi sürüyor.

Karaburun'da dün bir sokakta bahçe duvarına çarparak kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen olduğu belirlenmişti. Olayda kamyon sürücüsü de gözaltına alınmıştı.