Yurda yasa dışı yollardan göçmenler ülkelerine geri gönderildi
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 122 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.
Genel 24.09.2022, 16:53
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 122 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
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