Yurda yasa dışı yollardan giren göçmenler yakalandı
Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Genel 11.01.2022, 09:03
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgedeki 8 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.
İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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