Yurda yasa dışı yollardan giren göçmenler yakalandı
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 65 göçmenler yakalanarak sınır dışı edildi.
Genel 22.10.2022, 14:47
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 65 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanan 65 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, sınır dışı edildi.
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