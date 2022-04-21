Yurda yasa dışı yollardan giren göçmenler yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmen Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yakalandı.
Genel 21.04.2022, 09:09
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin iki bölgede yaptığı araştırmada Afganistan, Suriye ve Fas uyruklu 13 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına itildiklerini ileri sürdü.
Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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